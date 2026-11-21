Très beau week-end pour les Ajoulots. Les hommes de Ville Peltonen ont montré une belle puissance ce samedi soir malgré un week-end très chargé et ont remporté leur rencontre face à Fribourg-Gottéron 2-1. De retour de Lugano dans la nuit, les Vouivres se sont montrées tout de même très offensives face aux Fribourgeois en inscrivant les deux premiers buts de la rencontre grâce aux réussites de Turkulainen et Sopa. Développement suit. /cbl