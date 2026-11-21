Succès de prestige pour Ajoie samedi en National League. Les Jurassiens ont battu Fribourg-Gottéron 2-1 à Porrentruy.

Il y a des victoires qui comptent davantage que d'autres. Pour Ajoie, dominer le champion de Suisse à domicile rentre clairement dans la catégorie "importante". Celle-ci permet en outre aux Ajoulots de passer au septième rang, juste devant les Dragons.

Ce succès, les hommes de Ville Peltonen l'ont construit en marquant les premiers par Jerry Turkulainen à la 11. Une perte de puck fribourgeoise bien négociée par les étrangers du HCA.

Mieux, à la 24e les locaux ont doublé la mise. En power-play, Kyen Sopa a repris victorieusement une très belle passe de Daniel Carr. Juste après, c'est Cole Cormier qui a trouvé le poteau droit de Ludovic Waeber. A la mi-match, les Fribourgeois ont eu deux chances d'égaliser. Mais Nicolet et Hedlund se sont brisés sur Keller.

La réduction du score des joueurs de Roger Rönnberg est tombée à la 38e lorsque Jonas Taibel a redirigé un lancer de Kapla. Il s'agit du premier but cette saison pour l'ancien attaquant de Rapperswil, blessé pendant un moment en ce début de saison.

Dans le troisième tiers, Fribourg a cherché à égaliser, mais Ajoie a vraiment bien tenu le choc. Et au niveau des buts escomptés, les deux formations ont terminé à peu près au même niveau (environ 1,5 but chacun). Au final, les Dragons ont eu de la peine à trouver le fond des filets et ce n'est pas facile de scorer quand Marcus Sörensen garnit l'infirmerie.

Pluie de buts à Bienne

Ce n'est toujours pas la joie dans le Seeland. A domicile, les joueurs de Christian Dubé ont été dominés 9-5 par Berne. Cette quatrième défaite consécutive a mis au jour les problèmes défensifs du club de la Tissot Arena.

Quand Bienne a réduit la marque grâce à Andersson à la 27e, on pensait que les Seelandais allaient pouvoir capitaliser sur cette première réussite (1-3). Seulement 23 secondes plus tard, Bemström a pu redonner trois longueurs d'avance aux Ours. Quand Söderström a inscrit le 2-4, c'est Lehmann qui a planté le 2-5. Ce cinquième but a eu raison de Harri Säteri devant le filet. Mais Victor Östlund n'a pas franchement brillé par la suite.

Du côté des Ours, les sourires étaient de sortie. Surtout chez Rodrigo Abols, auteur d'un triplé. Grâce à cette nouvelle victoire, Berne se maintient solidement à la deuxième place avec 42 points.

Devant, Zurich poursuit sa razzia. Les Lions ont dominé Lugano 4-1. Simon Knak a marqué deux nouveaux buts pour porter son total à 15 goals jusqu'ici.

Zoug a lui été battu 4-3 après prolongation par Ambri qui continue de surprendre. C'est Jesse Virtanen qui a mis fin aux débats à la 64e. Les Léventins sont troisièmes au classement.

Dans le dernier match, Kloten a écarté Davos 3-2.

/ATS