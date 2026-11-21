Le HC Franches-Montagnes n'a pas fait les choses à moitié contre un mal classé. Il s'est imposé 8-2 devant les Pikes d’Oberthurgau samedi soir à Saignelégier dans le championnat de MyHockey League. Ce deuxième succès de rang lui permet de remonter à la 4e place et de revenir à un point du podium.

Les hockeyeurs taignons ont rapidement pris l'avantage dans le premier tiers grâce à Mathieu Brahier (4e) et Titouan Girardin (15e). Le top scorer de la ligue Arnaud Schnegg a confirmé la domination jurassienne en marquant dès le retour des vestiaires, mais les Francs-Montagnards ont relâché la pression et concédé deux buts (24e et 34e). La réaction ne s'est pas faite attendre puisque Colin Loeffel, Even Helfer et Arnaud Schnegg ont marqué dans la foulée de la réduction de l'écart. Le HCFM a ensuite déroulé dans le troisième tiers-temps avec deux nouveaux buts de Romain Montandon et Lorin Froidevaux. /cra