Lausanne n'a empoché que deux points sur trois aux Vernets dimanche après-midi. Mais ce succès 4-3 après prolongation contre Genève pourrait valoir davantage sur la longueur.

Une victoire de caractère. Une victoire d'une équipe qui ne se laisse pas aller. Devant le vestiaire lausannois au terme du derby lémanique, il n'y avait pas d'explosions de joie, mais tout de même le sentiment que le travail avait fini par payer.

Fidèle à lui-même, l'entraîneur Geoff Ward n'est pas monté trop haut dans les émotions, mais il a aimé ce qu'il a vu lorsque son équipe était au plus bas, menée 3-0: "J'ai trouvé que les gars ont fait du bon boulot en s'accrochant. Même à 3-0, ils ont trouvé le moyen de continuer à bosser sans rien lâcher. Ils sont restés concentrés sur l'objectif et ont joué action par action. Et lorsque tu fais ça, les choses finissent en général par tourner en ta faveur. Une fois qu'on a commencé à patiner un peu plus et à jouer plus juste, j'ai trouvé que le match avait un peu basculé de notre côté. Donc tout le mérite revient aux gars d'avoir tenu bon."

Lors des dernières défaites, il y avait une impression de ne pas voir les leaders de cette équipe. Or en cette rencontre dominicale, les buts ont été inscrits par des joueurs d'impact (réd: Carrick 2x, Czarnik et Fora). "C'est important que tes meilleurs joueurs soient à la hauteur, appui Geoff Ward. S'ils le sont soir après soir, c'est en général gage de succès. Mais j'ai vraiment aimé la façon dont nos leaders ont mené l'équipe dans le vestiaire entre les tiers et sur la glace. J'ai trouvé que Damien Riat nous a donné beaucoup d'énergie ce soir. Czarnik, même avant son but, je trouve qu'il est monté au créneau et qu'il s'est impliqué physiquement. Ca a donné le ton et les autres ont suivi."

/ATS