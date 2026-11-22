Une procédure ordinaire ouverte par la National League contre Logan Brown. L’attaquant du HC Ajoie a été l’auteur d’une charge à la tête contre Sandro Schmid samedi lors de la belle victoire des hockeyeurs jurassiens contre Fribourg. L’Américano-canadien est suspendu pour une rencontre à titre provisionnel, dans l’attente du verdict des instances disciplinaires. Il ne sera donc pas présent sur la glace mardi à Langnau, mais doit encore patienter avant de connaître la décision finale du juge arbitral.

Un mois après son arrivée au HCA, Logan Brown concède une deuxième suspension. Il a déjà manqué un match fin octobre pour la même raison. /cra