10e de National League après plus de 20 matches, Lausanne n'est pas là où les spécialistes l'imaginaient avant la saison. Le directeur sportif du club vaudois, John Fust, tente de l'expliquer.

Remporter un derby à l'extérieur après avoir été mené 3-0 à la 25e, cela fait partie des événements capables de relancer un groupe en manque de confiance. On ne peut pas dire que le LHC a tapé le fond avant de remonter, mais les Vaudois traversent assurément une période difficile.

Architecte de cette équipe, John Fust avait une réponse en trois mots pour définir cette période houleuse du LHC: manque d'exécution. "L'équipe a réagi, a lancé le directeur sportif à l'issue de la victoire 4-3 après prolongation dimanche à Genève. Elle a montré du caractère dans la deuxième moitié de la rencontre. C'est clair que notre jeu et notre exécution du jeu ne sont pas au niveau que l'on souhaite. Il y a des raisons à cela. On essaie de les corriger, mais cela ne se change pas d'un match à l'autre. Il faut simplement travailler très fort et croire en l'équipe. On est capable de faire les choses mieux."

Le Canado-Suisse parle de raisons et de corrections à apporter. Quelles sont-elles? "On le voit et ce n'est pas une excuse, mais notre réalité c'est un grand nombre de blessures. Cela implique un manque d'alchimie entre les joueurs, parce qu'on doit presque toujours aligner des blocs différents. De fait, cela manque un peu de confiance offensivement. On espère avoir très bientôt de la stabilité dans le +lineup+ et de pouvoir aligner nos étrangers afin de jouer le jeu que l'on imagine. C'est aussi une question de confiance et de faire en sorte que nos meilleurs joueurs soient nos meilleurs joueurs. En ce moment, on doit travailler en équipe et gratter pour aller chercher autant de points qu'on peut."

Les meilleurs ont réagi

Dimanche aux Vernets, Austin Czarnik, Connor Carrick et Michael Fora ont été les buteurs des Lions. Trois joueurs qui font partie des meilleurs au sein du contingent vaudois. Mais meilleurs techniquement, physiquement ou tactiquement ne signifie pas forcément que ces athlètes sont des leaders. "On a une équipe qui a du talent, mais on doit exécuter", prêche John Fust. L'entraîneur Geoff Ward a lui aimé la façon dont le capitaine Damien Riat s'est comporté sur et hors de la glace et l'a dit au terme de ce match. Constat similaire concernant Czarnik.

"On connaît le rôle de nos joueurs à l'interne, explique John Fust. Et cela ne doit bien sûr pas toujours être un étranger qui marque les buts. Mais il y a une certaine homogénéité hiérarchique et on doit jouer comme équipe parce qu'il faut 60 minutes à quatre blocs pour gagner dans cette ligue si compétitive. Maintenant on sait où l'on se situe au classement, on n'est pas satisfait de ça et on travaille tous les jours."

En ce qui concerne les blessés, les Lausannois pourraient avoir quelques bonnes nouvelles la semaine qui vient. Touché lors du premier derby lémanique en septembre, Erik Brännström est proche d'un retour. Mardi contre Rapperswil? "C'est possible, on doit évaluer lundi", précise le directeur sportif vaudois. Touché contre Zurich, Drake Caggiula en aurait pour quatre à cinq semaines d'absence selon Geoff Ward.

Et Théo Rochette? Plus franchement dans les plans des Detroit Red Wings, le Lausannois aimerait rentrer au bercail. "La réalité aujourd'hui, cela se passe entre lui, son agent et Detroit, conclut John Fust. Ils doivent se mettre d'accord sur une résiliation de contrat. Et malheureusement, on ne peut pas intervenir. Bien sûr que l'on regarde, mais on ne peut pas compter sur ça. On doit faire le boulot avec les joueurs à disposition actuellement."

/ATS