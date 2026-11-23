L’état de santé de Gaëtan Haas progresse. L’attaquant seelandais a été victime d’une commotion cérébrale le vendredi 16 octobre lors du derby entre son HC Bienne et le HC Ajoie. L’attaquant a reçu un violent coup de poing de Daniel Carr qui a valu à l’Ajoulot une suspension de sept matches et l’ouverture d’une procédure pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland.

S’il a refusé de revenir sur l’affaire en elle-même, le Biennois de 34 ans a accepté de confier à RFJ l’avancée de sa rééducation : « Ça va plutôt bien. La vie de tous les jours, c’est bon. Au niveau sportif, c’est toujours très limité. Je m’entraine mais toujours avec une limite de pulsations que j’espère pouvoir augmenter dès cette semaine. Je dois passer un test de vélo qui va conditionner la suite », indique Gaëtan Haas. Ce dernier ne sera pas sur la glace ce jeudi pour le deuxième derby de la saison à Porrentruy. /mle