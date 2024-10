Nolan Cattin : « C’est un rêve qui se réalise »

Un jeune Jurassien a fait ses grands débuts en National League de hockey sur glace jeudi soir. L'attaquant Nolan Cattin, 18 ans, a disputé son premier match dans l'élite avec le HC Bienne sur la glace de Berne dans un derby remporté 4-3 après prolongation par les Seelandais. Dans cette rencontre d'une intensité folle, le joueur originaire de Saignelégier n'a pas eu froid aux yeux et a su jouer des épaules face à de coriaces adversaires. Nolan Cattin a été formé au HC Franches-Montagnes, puis au HC Ajoie avant d'achever ses classes au HC Bienne. Cette première sortie en National League lui a laissé des étoiles plein les yeux et un souvenir impérissable : « C’est mon rêve depuis tout petit. Toni Rajala jouait déjà quand j’avais 8 ans et là je suis à côté de lui sur le banc, en plus devant 16'000 personnes. C’est vraiment cool de montrer que les Francs-Montagnards peuvent vraiment faire des choses bien », confie Nolan Cattin.