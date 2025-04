Bichsel retrouve le chemin des filets

Lian Bichsel a inscrit jeudi son troisième but en NHL. Le 'rookie' soleurois a scellé le score dans un match gagné 5-1 par les Dallas Stars face aux Nashville Predators.

Bichsel a trouvé la faille à la 53e minute d'un tir précis armé depuis le slot sur un assist de Mikko Rantanen. Les Stars, qui avaient concédé l'ouverture du score à la 25e, ont d'ailleurs forcé la décision dans un troisième tiers remporté 4-0 pour signer leur septième succès d'affilée.

Lian Bichsel n'avait pas trouvé le chemin des filets depuis le 16 décembre et une rencontre face à Washington. Le défenseur soleurois disputait alors son troisième match dans la Ligue nord-américaine, lui qui avait marqué son premier but pour ses grands débuts quatre jours plus tôt face à... Nashville.

La soirée fut également belle pour Nino Niederreiter et Kevin Fiala. Le Grison a réussi deux assists dans un match gagné 4-0 par les Winnipeg Jets à Las Vegas alors que le St-Gallois a marqué l'un des quatre buts des Los Angeles Kings, qui sont allés s'imposer 4-2 sur la glace du Utah Hockey Club.

/ATS