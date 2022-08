Noah Delémont forfait pour le premier match de la Suisse

Noah Delémont est finalement forfait pour le premier match de l’équipe de Suisse U20 ce soir au championnat du monde de hockey sur glace. Le défenseur du HC Bienne est légèrement blessé et sera ménagé pour cette rencontre face à la Suède (20h heure suisse). « Noah Delémont est légèrement blessé depuis le match contre la Slovaquie. Etant donné qu’il fait partie des leaders de l’équipe et qu’il est appelé à jouer un rôle clé lors des matchs contre l’Allemagne et l’Autriche, particulièrement importants pour nous, nous veillons à une remise en forme en douceur. Noah est en bonne voie pour être pleinement disponible très bientôt déjà », explique le sélectionneur Marco Bayer. L’attaquant du HC Ajoie et ancien Biennois Lilian Garessus fait, lui, bien partie du groupe retenu pour défier les Suédois. /comm-jpi