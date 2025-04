Le titre échappe aux M20 Elites du HC Bienne et à ses Jurassiens

Les Jurassiens des M20 Elites du HC Bienne doivent se contenter d’une médaille d’argent. Les jeunes hockeyeurs seelandais se sont inclinés contre les GCK Lions 5-3 dimanche après-midi à la Tissot Arena lors du cinquième et dernier acte de la finale des play-off. Ils doivent ainsi s’avouer vaincu 3-2 dans la série face aux Zurichois. Après une finale déjà perdue l’an passé, puis une deuxième place en saison régulière cette année, la formation biennoise connaît une nouvelle déception alors qu’elle était toute proche de l’emporter. Parmi les joueurs du HCB se trouvaient quatre Jurassiens. Nolan Cattin, Gaël Christe, Noé Tarchini et Lorin Froidevaux ont défendu les couleurs du club durant ce match. « C’est très dur à accepter parce qu’on fait un bon match, je pense qu’on a mieux joué qu’eux. On travaille tous très dur et on s’entend très bien, mais on a manqué de réalisme devant le but », s’attriste l’attaquant jurassien Nolan Cattin.