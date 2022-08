La série de promotion/relégation se jouera avec 4 étrangers

L’Assemblée de National League et de Swiss League de hockey sur glace a défini ce mercredi les modalités de jeu en vue du tour de promotion/relégation. Cette éventuelle série entre le dernier de l’élite et le champion de Swiss League se jouera avec quatre joueurs étrangers seulement. Au printemps dernier, d’insistantes rumeurs évoquaient pourtant le chiffre de cinq mercenaires autorisés. La solution choisie se situe finalement à mi-chemin entre les 6 étrangers autorisés en National League et les deux autorisés en Swiss League. Le délai de transfert ordinaire a par ailleurs été fixé au 15 février. /comm-jpi