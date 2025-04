Stefan Mäder : « On doit jouer notre système »

Mission égalisation et rachat pour le HC Ajoie. Une réaction est attendue de la part des hockeyeurs jurassiens de National League jeudi lors du 2e acte du barrage. Ils sont attendus chez le champion de Swiss League Viège à 20h. L’objectif sera de remettre les pendules à l’heure lors de cette série au meilleur des sept matches après une défaite inaugurale concédée mardi à Porrentruy après 101 minutes de jeu. Le HCA s’est heurté à une équipe valaisanne disciplinée et bien en place et a manqué de tranchant offensivement, ce qui a permis à son adversaire de prendre confiance pour bousculer les Vouivres. « Le premier match c’est toujours le plus dur, maintenant on sait qu’on peut gagner contre Ajoie. Je pense que jeudi ils vont venir encore plus forts, ils ont plusieurs étrangers qu’ils peuvent changer. On ne doit pas leur laisser d’occasions. C’est ça notre jeu, ne pas beaucoup donner », confie Stefan Mäder, ancien attaquant du HCA qui défend à présent les couleurs de Viège et qui évoque un rythme plus haut qu’en Swiss League lors de ce duel de barrage. /emu