Le Championnat du monde féminin 2028 aura lieu à Zurich et à Fribourg. Swiss Ice Hockey a ainsi choisi les mêmes villes que celles qui ont fait leurs preuves en mai dernier lors du Mondial masculin.

"Avec Zurich et Fribourg, nous avons trouvé deux sites exceptionnels qui offrent les meilleures conditions pour un tournoi réussi. Le fait de pouvoir nous appuyer sur des structures éprouvées, des partenariats bien rodés et l’expérience acquise lors du Championnat du monde masculin de 2026 constitue un atout majeur", a déclaré Christian Hofstetter dans un communiqué de presse de la fédération lundi.

M. Hofstetter, qui avait déjà joué un rôle important lors du Mondial masculin, s’est vu confier la direction opérationnelle globale de l’organisation de la compétition féminine. Marc-Anthony Anner, vice-président de Swiss Ice Hockey, occupe le poste de président du comité d’organisation.

Au Championnat du monde en mai dernier, 10'000 places étaient disponibles à Zurich et 7500 à Fribourg.

/ATS