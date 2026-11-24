Il ne lui a pas manqué grand-chose, mais le HC Ajoie n’a pas trouvé la solution pour gagner à Langnau. Les hockeyeurs jurassiens ont perdu 4-2 mardi, en devant toujours courir après le score. L’équipe de Ville Peltonen a trouvé les moyens pour égaliser à deux reprises dans le deuxième tiers grâce à Julius Nättinen et Philip-Michaël Devos, mais elle a encaissé le but de trop moins d’une minute après l’égalisation de son Canado-Suisse. Dans le dernier tiers, Ajoie a poussé tant et plus, sans jamais parvenir à tromper un Langnau très groupé devant son gardien, qui a fini par valider sa victoire dans la cage vide. Le HC Ajoie voit le top 6 de National League s’éloigner un peu, mais reste 7e du classement. /clo