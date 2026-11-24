Soirée à sept matches en National League mardi. Le LHC a obtenu la victoire (4-3 tab contre Rapperswil), comme Genève (4-2 à Davos), alors que Fribourg s'est incliné 5-1 face à Zurich.

Sous les yeux de Théo Rochette, Lausanne a commencé cette partie sur les chapeaux de roue en ouvrant logiquement le score à la 7e grâce à Suomela en power-play. L'avantage numérique a d'ailleurs offert un tout autre visage avec le retour d'Erik Brännström. Le maître à jouer suédois du LHC avait visiblement des fourmis dans les jambes vu comme il est entré dans la partie.

Totalement étouffé par les Vaudois, Rapperswil n'a adressé que deux tirs cadrés lors de la première période. Mais le premier fut de grande qualité. A la 14e, Ewan Huet a sorti un arrêt époustouflant pour frustrer Albrecht qui pensait sûrement avoir déjà marqué.

Sauf que comme bien souvent, quand on ne parvient pas à prendre de la marge, on s'expose au retour de l'adversaire. Lammer a égalisé à la 26e et bien qu'Oksanen ait pu redonner une longueur d'avance au LHC à 4 contre 5, Herzog puis Dufner ont fait remonter quelques vieux démons aux Vaudois. Heureusement qu'Oksanen a pu égaliser à la 53e.

Tout s'est finalement décidé aux penalties et c'est Brännström qui a offert le point supplémentaire à son équipe. Les Lions remontent à la 9e place, mais la 6e place occupée par Ambri est à huit points.

Genève solide, Fribourg subit

Genève a fait preuve d'efficacité dans les Grisons. Les Aigles ne l'ont pas joué arrosage automatique. Non, ils ont su tirer au but avec parcimonie. Mais même avec seulement 13 tirs durant les 40 premières minutes, les joueurs de Sam Hallam ont pu inscrire deux buts. Saarijärvi a ouvert la marque à la 18e en power-play. Puis à la 26e, c'est Bozon qui a doublé la mise.

La réduction du score de Jäger à la 41e n'a pas enrayé la machine servettienne. Même une pénalité sévère contre Verboon n'a pas eu d'impact négatif. Genève a tenu au cours des cinq minutes en infériorité numérique et a pu enfiler le 3-1 par Saarijärvi en jeu de puissance à la 52e. Davos a pressé, mais les Grenat ont tenu bon et Puljujärvi a mis le but de la sécurité à la 60e.

Pas simple pour Fribourg en ce moment. A domicile face au leader Zurich, le champion a concédé sa sixième défaite en sept matches. Gottéron a vécu un cauchemar durant le tiers médian. C'est durant ces vingt minutes intermédiaires que les Dragons ont subi la foudre de Lions devenus indomptables. Les joueurs de Roger Rönnberg ont pris deux morsures en treize secondes à la 26e lorsque Lehtonen et Andrighetto ont fait passer le score de 0-0 à 0-2. Lammikko et Grant ont ensuite mis fin aux minces espoirs fribourgeois.

Le but de l'honneur est tombé de la crosse de Jan Dorthe à la 43e. Fröden a ajouté le 5-1 final à la 57e.

Ajoie s'incline, Bienne se reprend

Ajoie n'est pas parvenu à enchaîner un troisième succès de rang. A Langnau, les Jurassiens se sont inclinés 4-2. Les Ajoulots ont bien tenu, mais ils ont encaissé un but après chaque égalisation. Le 3-2 est venu d'Allenspach pour son 10e de la saison à la 39e. C'est finalement Björninen qui a inscrit le 4-2 dans la cage vide à la 60e.

A Lugano, Bienne a remporté une victoire très importante. Les Seelandais ont été particulièrement inspirés au cours d'un tiers médian enlevé 4-0. Jeff Skinner a retrouvé le chemin des filets et Lias Andersson a marqué un but en infériorité numérique sur le 3-1. Les Tessinois ont repris des couleurs à la 51e avec deux buts en 21 secondes, mais Vermin a pu clore les débats dans la cage vide pour un succès 6-3 des hommes de Christian Dubé.

Berne poursuit sa marche en avant en écartant Ambri 3-2 dans ce qui était de façon assez étonnante un match au sommet. Auteur de quatre buts en deux matches, Rodrigo Abols a de nouveau fait trembler les filets pour les Ours.

Dans la dernière partie de la soirée, Zoug s'est imposé 3-1 face à Kloten dans une partie avec seulement 39 tirs entre les deux équipes.

/ATS