Le HC Lugano a réagi à sa longue liste de blessés. Les Tessinois ont mis sous contrat l'attaquant suédois Dmytro Timashov jusqu'à la fin de la saison.

Timashov a déjà joué en Suisse pour Ajoie et Genève-Servette. Dernièrement, le joueur de 30 ans originaire d'Ukraine évoluait en Slovaquie au HK Nitra, où il a inscrit 18 points (5 buts) en 20 matches. Il compte également 45 matches de NHL au cours de ses six années passées en Amérique du Nord.

Mardi, lors de la défaite 6-3 à domicile contre Bienne, les Tessinois avaient dû jouer sans Alessio Bertaggia, Enzo Guebey, Jere Innala, Daniel Olsson, Jesper Peltonen, Dario Simion, Lassi Thomson et Calvin Thürkauf.

/ATS