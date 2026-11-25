Le HC Lugano mise sur un ancien Ajoulot. Le club tessinois de National League de hockey sur glace a engagé Dmytro Timashov jusqu’à la fin de la saison, selon une annonce faite ce mercredi. Le Suédois de 30 ans avait évolué au HC Ajoie durant la saison 2023-2024, réussissant 20 points en 35 matches. Il avait aussi patiné pour Genève la saison suivante. Depuis cet été, il évoluait dans le championnat slovaque avec le HK Nitra pour qui il a inscrit 18 points en 20 sorties.

La liste de blessés est impressionnante à Lugano. Mardi soir, contre Bienne, la formation tessinoise s’est présentée sans Alessio Bertaggia, Enzo Guebey, Jere Innala, Daniel Olsson, Jesper Peltonen, Dario Simion, Lassi Thomson ni Calvin Thürkauf. /mle