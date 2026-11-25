Le HC Franches-Montagnes en plante six chez le leader avant de forcer la décision aux tirs au but. L’équipe jurassienne de MyHockey League s’est imposée 7-6 aux tirs au but sur la glace d’Huttwil, ce mercredi. Les deux offensives ont mené la vie dure aux défenses et agrémenter de leur talent cette rencontre palpitante. Le tiers médian a offert un spectacle unique avec quatre buts marqués de chaque côté.

Les fines gâchettes étaient notamment de sortie au HCFM. Colin Loeffel (quatre points, dont un triplé), Lee Roberts (trois points) et Arnaud Schnegg (trois points) ont porté leur équipe. Le jeu de puissance taignon a aussi affiché un taux de réussite insolent, les hommes de Gary Sheehan inscrivant trois réussites en supériorité numérique. Le nouveau dauphin de Schnegg au classement des compteurs de troisième division, Fabian Haldimann, a lui aussi participé à cette sortie des talents en signant trois points pour permettre à Huttwil de régater. Dans une rencontre indécise et portée vers l’offensive, les deux formations ont pris les devants tout à tour, avant de voir l'adversaire recoller. Au final, la séance de tirs au but a départagé Bernois et Jurassiens. Lee Roberts et Colin Loeffel ont conclu leur soirée de la plus belle des manières en inscrivant leur réussite, pendant que le gardien franc-montagnard Loïc Perrin s’offrait un blanchissage dans cette séance.

Cette victoire permet au HCFM de grimper au 4e rang d’un classement toujours aussi serré. /mle