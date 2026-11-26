Le premier acte avait laissé des traces, le deuxième promet des étincelles. Le HC Ajoie accueille Bienne ce jeudi. Le 16 octobre, le HCA l’avait emporté au terme d’un derby qui avait vu Daniel Carr asséner un violent coup de poing à Gaëtan Haas.
Le premier nommé a écopé de sept matches de suspension et une procédure pénale a été ouverte à son encontre. Haas souffre quant à lui d’une commotion. Dans les tribunes, l’atmosphère était chaude également. L’ambiance singulière du derby, les joueurs la cultivent et l’apprécient. « Ce sont ces moments-là qu’on aime vivre », confie l’Ajoulot Kevin Fey, alors que son ami biennois Gaëtan Haas avoue que « ce sont les matches que tu as envie de jouer. »
Kevin Fey et Gaëtan Haas se confient sur la rivalité entre le HCA et le HCB et sur leur amitié
Une amitié chère
Kevin Fey et Gaëtan Haas entretiennent une forte amitié née en 2013, lorsque l’actuel Ajoulot a rejoint les rangs du HCB. Ils ont partagé des vacances, des sorties d’équipe et des moments forts de la vie, Gaëtan Haas étant le témoin de mariage de Kevin Fey. Tous deux avouent d’ailleurs avoir l’ennui l’un de l’autre dans le vestiaire. « Ce n’est pas moi qui fais l’équipe mais j’irais bien le rechercher », avoue Gaëtan Haas qui a disputé un match pour le HCA dans sa carrière, lors de la saison 2010-2011. Tous deux suivent de près les performances de l’autre : « Tant que la santé va chez lui, il a toujours été très bon. Il faut qu’il continue à ne pas shooter », rigole Gaëtan Haas. Kevin Fey, lui, avoue qu’il suit « de près le HC Bienne » et qu’il se réjouit « de retrouver Gaëtan en forme. »
Beaucoup de respect
Les deux joueurs indiquent qu’ils échangent régulièrement. Toutefois, ils ne sont pas du genre à se provoquer, ni à s’attarder sur les résultats. Ils préfèrent rigoler. Tous deux se respectent beaucoup : « Je n’ai pas entendu beaucoup de mal de Gaëtan. C’est plutôt la crainte de jouer contre parce qu’il est quand même assez bon ce cochon ! », rigole Kevin Fey. « Il a joué chez nous et il était apprécié de tout le monde. C’est le roi des gars donc il n’y a jamais trop de négatif sur Kevin. Je n’ai jamais eu besoin d’intervenir pour des critiques de coéquipiers. Si cela devait arriver, je partirais », avoue Gaëtan Haas.
Les deux amis ne se croiseront pas ce jeudi. Mais nul doute qu’ils échangeront d’une manière ou d’une autre. Toujours avec respect… et rigolade. L’entretien s’est d’ailleurs conclu par cette remarque d’un Gaëtan Haas hilare : « Jeudi soir, vous laisserez trainer quelques points ». « Pas question, on en a besoin », a rétorqué Kevin Fey ! /mle