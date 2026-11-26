Une amitié chère

Kevin Fey et Gaëtan Haas entretiennent une forte amitié née en 2013, lorsque l’actuel Ajoulot a rejoint les rangs du HCB. Ils ont partagé des vacances, des sorties d’équipe et des moments forts de la vie, Gaëtan Haas étant le témoin de mariage de Kevin Fey. Tous deux avouent d’ailleurs avoir l’ennui l’un de l’autre dans le vestiaire. « Ce n’est pas moi qui fais l’équipe mais j’irais bien le rechercher », avoue Gaëtan Haas qui a disputé un match pour le HCA dans sa carrière, lors de la saison 2010-2011. Tous deux suivent de près les performances de l’autre : « Tant que la santé va chez lui, il a toujours été très bon. Il faut qu’il continue à ne pas shooter », rigole Gaëtan Haas. Kevin Fey, lui, avoue qu’il suit « de près le HC Bienne » et qu’il se réjouit « de retrouver Gaëtan en forme. »





Beaucoup de respect

Les deux joueurs indiquent qu’ils échangent régulièrement. Toutefois, ils ne sont pas du genre à se provoquer, ni à s’attarder sur les résultats. Ils préfèrent rigoler. Tous deux se respectent beaucoup : « Je n’ai pas entendu beaucoup de mal de Gaëtan. C’est plutôt la crainte de jouer contre parce qu’il est quand même assez bon ce cochon ! », rigole Kevin Fey. « Il a joué chez nous et il était apprécié de tout le monde. C’est le roi des gars donc il n’y a jamais trop de négatif sur Kevin. Je n’ai jamais eu besoin d’intervenir pour des critiques de coéquipiers. Si cela devait arriver, je partirais », avoue Gaëtan Haas.

Les deux amis ne se croiseront pas ce jeudi. Mais nul doute qu’ils échangeront d’une manière ou d’une autre. Toujours avec respect… et rigolade. L’entretien s’est d’ailleurs conclu par cette remarque d’un Gaëtan Haas hilare : « Jeudi soir, vous laisserez trainer quelques points ». « Pas question, on en a besoin », a rétorqué Kevin Fey ! /mle