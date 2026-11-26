Le Jurassien Gilles Voirol n’est plus l’entraîneur de la Neuchâtel Hockey Academy. Les Hirondelles sont embourbées dans une série noire depuis le début du championnat de Women’s League. Le week-end dernier, les joueuses ont perdu 8-1 contre Berne et 8-0 contre Davos. La goutte de trop pour le club, qui a décidé de prendre des mesures.

Gilles Voirol avait été nommé le 20 avril de cette année, dans une restructuration du staff technique du club, après un exercice 2025-2026 déjà difficile, conclu à la dernière place de la ligue.

Dans un communiqué paru ce jeudi, la Neuchâtel Hockey Academy dit espérer « insuffler une nouvelle dynamique à son équipe », à la suite d’un « début de championnat difficile ». La direction de l’équipe est désormais confiée à Ophélie Ryser, qui occupait jusqu’ici le poste d’assistante. Le club annonce entamer des démarches pour recruter un nouvel assistant ou une nouvelle assistante.

De plus, pour compenser le départ de Brooklyn Schneiderhan, la NHA recherche une nouvelle joueuse étrangère afin de renforcer son effectif pour la suite de la saison. Actuellement, le club pointe à la dernière place du classement de Women’s League, avec 11 défaites en autant de matches. /comm-bla