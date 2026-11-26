Le HCA arrache le derby en prolongation
Le HC Ajoie a battu Bienne 4-3 après prolongation, grâce à un doublé de Daniel Carr.
RFJ
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