Les New Jersey Devils ont remporté vendredi un 3e succès d'affilée en NHL. Ils ont battu Calgary 5-3, notamment grâce à un but de l'Appenzellois Timo Meier.

Meier a donné l'avantage aux Devils en inscrivant le 2-1 à la 22e, douze secondes après que Luke Hughes a égalisé contre les Flames. Ces derniers ont ensuite repris l'avantage avant la fin du 2e tiers pour mener 3-2.

Mais la franchise de Newark a retourné la situation en dernière période en marquant trois buts pour remporter une 12e victoire dans le temps réglementaire cette saison. Meier a encore été crédité d'un assist sur le 4-3 de Connor Brown, tout comme le Valaisan Nico Hischier sur la 2e réussite de Hughes à 12 secondes du terme, dans la cage vide.

Josi marque aussi

Un autre Suisse a marqué au lendemain de Thanksgiving. Capitaine des Nashville Predators, Roman Josi a permis aux siens de mener 2-0 à la 17e minute grâce à une réussite en infériorité numérique. Les Predators ont finalement été battus 6-5 aux tirs au but par Utah au terme d'un véritable festival offensif. Pour Josi, il s'agissait de son troisième but de la saison (pour 22 assists).

Toujours sans le défenseur soleurois Lian Bichsel, les Dallas Stars se sont imposés 5-3 chez les St. Louis Blues du centre zurichois Pius Suter. Le centre de 30 ans est resté muet lors de ses 15'26 passées sur la glace.

/ATS