Patrick Geering quittera Zurich au terme de l'exercice en cours, a annoncé le club de National League vendredi. Le défenseur aura fait partie de l'effectif durant 19 saisons, dont dix comme capitaine.

Après avoir effectué sa formation au sein du club, le Zurichois de 36 ans a effectué ses premiers matches avec la première équipe dès la saison 2008/2009, à laquelle il est resté fidèle depuis. Le 28 novembre 2025, il a dépassé le cap des 1000 matches de National League avec les Lions.

Lors de ses près de deux décennies passées au sein du club, Geering a fêté cinq titres de champion de Suisse, deux Champions Hockey League, ainsi qu'une Coupe de Suisse. En fin de contrat, il ne s'est pas vu offrir une nouvelle prolongation, le club ayant indiqué sa volonté de "rajeunir son secteur défensif" dans son communiqué.

La direction a souligné avoir proposé des alternatives à son joueur emblématique pour rester au sein du club, comme celle de rejoindre le staff, mais Geering les a refusées. "Je souhaite me donner un nouveau défi lors de la prochaine saison", a déclaré ce dernier, cité dans le communiqué du club, laissant en suspens la question de sa prochaine destination.

/ATS