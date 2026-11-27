Coup dur confirmé pour le HC Ajoie. L’équipe jurassienne devra faire sans Deniss Smirnovs jusqu’à la fin de l’année normalement, selon une annonce faite jeudi soir. L’attaquant letton à licence suisse souffre du haut du corps. Son absence est estimée à quatre à cinq semaines. Il a déjà manqué les trois dernières rencontres du HCA en National League de hockey sur glace, dont la victoire jeudi soir dans le derby contre Bienne. /mle
Deniss Smirnovs manquera la fin d’année
L’attaquant du HC Ajoie est blessé au haut du corps. Sa durée d’indisponibilité est estimée ...
RFJ
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