Sierre s'est incliné 5-3 à Viège vendredi en Swiss League. Les hommes de Chris McSorley cèdent ainsi leur fauteuil de leader aux Haut-Valaisans.

Sierre avait pourtant bien entamé la rencontre en ouvrant la marque par Sacha Berthoud à la 12e. Mais les Viégeois sont parvenus à marquer à trois reprises lors du tiers médian.

Auteur d'un doublé (47e/51e), Maxime Montandon a brièvement redonné espoir aux siens en égalisant à 3 partout, avant que les Haut-Valaisans n'enfoncent le clou grâce à Simone Terraneo (52e) et Stéphane Patry (57e, à 4 contre 5). Grâce à ce succès, Viège reprend la tête du classement avec un point d'avance sur son désormais dauphin (43 contre 42 pts), tout en comptant un match de moins.

De son côté, La Chaux-de-Fonds s'est imposé 5-2 chez les GCK Lions. Quatrièmes avec 38 unités, les Abeilles restent au contact de Bâle (3e, 40 pts), qui s'est imposé contre Thurgovie 1-0. Dans les autres rencontres, Bellinzone a battu Arosa 4-1 en Engadine, et Coire a surclassé Olten 8-4 à domicile.

/ATS