Kevin Fiala a brillé vendredi en NHL. L'attaquant saint-gallois de Los Angeles a réussi 2 assists lors d'un match remporté 5-3 par les Kings sur la glace des Ducks d'Anaheim.

Menés 2-0 à la 16e minute, les Kings ont égalisé à 2-2 dès la 26e dans ce derby californien grâce à un doublé de Mats Zuccarello (22e 2-1, 26e 2-2). Ce dernier a bénéficié sur ses deux buts d'une passe décisive de Kevin Fiala, lequel n'avait pas encore réussi plus d'un point lors du même match depuis son retour de blessure. Fiala en est à 4 points en 7 matches joués cette saison.

Los Angeles a pris pour la première fois les commandes à la 29e minute, mais Anaheim est revenu à 3-3 avant la fin du deuxième tiers. Les Kings ont forcé la décision dans la troisième période sur des réussites d'Andre Lee (43e) et de Trevor Moore (59e, dans un filet désert) pour cueillir un quatrième succès dans leurs cinq dernières sorties.

Les Jets de Winnipeg ont pour leur part fêté un troisième succès d'affilée vendredi en battant les New York Islanders 3-1. Les Jets évoluaient pour la sixième fois consécutive sans le Grison Nino Niederreiter, surnuméraire, dont la franchise du Manitoba cherche à se débarrasser. El Nino n'a fait que 11 apparitions cette saison, sans avoir réussi le moindre point.

/ATS