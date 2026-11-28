Le Lausanne HC a décroché une quatrième victoire consécutive en National League samedi à Bienne (5-1). Genève-Servette a pour sa part encore trébuché, s'inclinant 5-1 contre Ambri-Piotta.

Vainqueur de Berne la veille à Malley (4-2) pour poursuivre son regain de forme, Lausanne a confirmé qu'il savait à nouveau enchaîner les bonnes performances. Cette victoire à Bienne permet aux Vaudois de porter leur série de victoires à quatre et de prendre provisoirement la 7e place à Ajoie, tout en revenant à trois longueurs de Genève, 6e.

L'ouverture du score est tombée en supériorité numérique (7e) de la canne de Philipp Kurashev, sa troisième réalisation sous le maillot des Lions. Egalement en power-play, Fabio Hofer a trouvé un trou de souris pour égaliser (18e), mais un tir surpuissant de Connor Carrick a redonné l'avantage aux Lausannois.

Les Vaudois, qui avaient le pire power-play de la ligue avant ce match, ont ensuite fait mouche une deuxième fois sur leur deuxième supériorité numérique de la soirée (42e). Curtis Lazar (51e) et Kurashev dans la cage vide (58e) ont encore salé l'addition pour des Biennois qui concèdent leur cinquième revers en six matches.

Genève trébuche encore

Battu la veille à Langnau (3-1) malgré le retour de son attaquant finlandais Markus Granlund, Genève-Servette n'a pas non plus trouvé la clé aux Vernets face à Ambri (5-1). Dès la moitié du match, les Grenat se sont retrouvés menés 3-0 par les Léventins, désormais 4es au classement.

Une déviation de Johnny Kneubühler à une seconde de la deuxième sirène a redonné espoir aux Aigles et fait voler les peluches aux Vernets. Joie de courte durée, puisqu'un deuxième but de Roby Järventie a douché les Genevois (47e).

Après cette défaite, les hommes de Sam Hallam ont perdu quatre de leurs cinq dernières rencontres et voient leur place dans le top 6 être mise en danger.

Davos lanterne rouge

Toujours aussi solide, Zoug est venu à bout de Davos 2-1. Sven Senteler, auteur déjà de son 12e but cette saison, et Lino Martschini pour sa deuxième réussite depuis son retour de blessure ont donné la victoire aux Taureaux.

Avec la victoire de Kloten 4-2 sur Langnau, les Grisons, finalistes l'an dernier, sont provisoirement lanterne rouge de National League. Ils comptent toutefois deux matches de retard sur les Aviateurs (13es) et Rapperswil (12e).

Enfin, Berne s'est bien relevé après sa défaite à Lausanne et poursuit sa dynamique positive. Un doublé de l'ancien Lausannois Benjamin Baumgartner a parfaitement lancé les Ours, qui ont battu Rapperswil 4-1.

/ATS