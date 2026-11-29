Décimé par les blessures, notamment celles de ses attaquants suédois Marcus Sörensen et Jacob de la Rose, Fribourg-Gottéron a engagé un nouveau renfort étranger.

Le champion de Suisse en titre a annoncé dimanche matin l'arrivée de l'attaquant Joona Luoto.

Agé de 29 ans, le solide Joona Luoto (1m90, 91 kg) débarque à St-Léonard avec effet immédiat avec un contrat portant jusqu'au terme de la saison actuelle. Le Finlandais a disputé 23 matches avec Kloten lors du présent exercice, réussissant 11 points. Il a également défendu les couleurs du CP Berne en 2023/24 (30 points en 52 matches avec les Ours).

"Par son gabarit, son engagement physique et ses qualités offensives, Joona Luoto apporte une nouvelle option au sein de notre effectif", explique le directeur sportif des Dragons Gerd Zenhäusern, cité dans le communiqué du club. "Il présente également l'avantage de bien connaître le championnat suisse."

/ATS