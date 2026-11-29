Kevin Fiala a trouvé le chemin des filets pour la première fois depuis son retour à la compétition samedi. L'attaquant saint-gallois a marqué le deuxième but des Kings, qui ont battu Anaheim 5-4.

Aligné pour la huitième fois depuis son retour de blessure, Kevin Fiala a signé le 2-1 des Kings à la 22e minute, en supériorité numérique, en reprenant à bout portant une passe d'Artemi Panarin. Il n'avait plus marqué en NHL depuis le 20 janvier, avant sa grave blessure à une jambe subie lors des JO de Milan-Cortina.

Le St-Gallois affiche désormais 5 points à son compteur 2026/27, dont 3 dans ses deux dernières sorties. Il avait ainsi réalisé deux assists la veille, face au même adversaire, que Los Angeles avait battu 5-3 mais à Anaheim.

La soirée de samedi a également vu Nino Niederreiter retrouver la glace après avoir été surnuméraire lors des six matches précédents des Jets. Le vétéran grison a passé 9'21 sur la glace de Newark, où Winnipeg s'est incliné 2-1, et il s'est fait l'auteur de 3 tirs cadrés et 2 charges.

Les "Swiss Devils" se sont illustrés samedi. Jonas Siegenthaler et Nico Hischier ont ainsi tous deux réussi un assist. Timo Meier est en revanche resté "muet", lui qui est devenu vendredi le meilleur buteur suisse de l'histoire de la NHL en saison régulière (249 réalisations, soit 1 de plus que Niederreiter).

Un 26e point pour Josi

Meilleur compteur suisse de l'histoire dans la ligue nord-américaine, le défenseur bernois Roman Josi a également brillé samedi. Le capitaine de Nashville a été crédité d'un assist lors de la victoire des Predators à Detroit (3-2). Il en est à 26 points - dont 23 assists - en 26 parties disputées cette saison.

/ATS