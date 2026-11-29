Ajoie a subi la loi du leader de National League dimanche. Les Vouivres se sont inclinées 4-3 à Zurich.

La pression des Zurichois devant les filets d'Antoine Keller s'est ressentie d'entrée, avec pas moins de 18 tirs cadrés dans le premier tiers, contre 0 pour les Jurassiens. Mais malgré cette domination impressionnante, seul Jesper Froden est parvenu à marquer (4e).

Les hommes de Ville Peltonen ont attendu plus d'une demi-heure avant de réagir. Après le 2-0 inscrit par Denis Malgin (25e), les Ajoulots sont revenus à une longueur grâce à Jérémy Wick (33e).

Keller a longtemps permis aux siens de rester à flot, lui qui a conclu la rencontre avec pas moins de 35 arrêts. Mais il a dû s'incliner encore par deux fois face à Froden, qui a d'abord profité d'une situation à 5 contre 4 (53e) avant de réaliser un triplé à la 57e pour la 4e réussite des ZSC Lions. Entre-temps, Louis Robin avait réduit l'écart à la 56e, puis Julius Nattinen a scellé le score d'un tir lointain à la 59e.

Si Zurich continue de caracoler en tête de première division avec désormais 15 points d'avance sur son dauphin Berne, Ajoie termine le week-end à la 8e place. Les Jurassiens ont vu le Lausanne HC s'emparer de la 7e place samedi après sa large victoire à Bienne (5-1).

/ATS