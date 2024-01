Jordane Hauert au panthéon du HC Ajoie

« On se sent vieux »

Et les émotions au moment de l’élévation du drapeau floqué du message « Hauert 93 – 2002-2023 » ? « Ben on se sent vieux », a lâché Jordane Hauert dans un éclat de rire. Avant de poursuivre : « ça fait toujours bizarre de se dire que plus personne ne portera ce numéro, qu’on est à 1'040 matches. Encore une fois, je ne peux que remercier le club et le public ». L’ancien capitaine a conclu en souhaitant que le HCA reste éternellement en National League. Nul doute que le public partage ce vœu. /clo-msc