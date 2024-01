Le cercle des légendes du HC Ajoie s’ouvre

Jordane Hauert s’apprête à devenir la première légende du HC Ajoie. L’ancien capitaine du club jurassien de National League va être honoré ce vendredi soir avant la rencontre des « jaune et noir » face à Rapperswil. Son numéro 93 sera retiré et élevé sous le toit de la Raiffeisen Arena à Porrentruy. C’est la première fois que le HCA va enlever un maillot de son alignement. D’autres cérémonies vont suivre, dont une dès cette saison en l’honneur de Steven Barras. « Elever leurs numéros au firmament du HC Ajoie est une marque de reconnaissance infinie de leur contribution au développement du club est à ses succès », écrit le club ajoulot.





La longévité comme critère de base

Les dirigeants des Vouivres ont décidé de respecter un ordre chronologique inverse pour retirer ces numéros de légende. « Certains disent que c’est parce que c’est le fils du président. Ce n’est absolument pas le cas », tient à désamorcer Patrick Hauert. Le président du HCA souffle que « c’était assez compliqué de commencer par le plus ancien parce qu’il n’était pas encore au courant ». Le club a donc opté pour le plus jeune. Il a défini des critères pour entrer dans le cercle des légendes ajoulotes. Il faut avoir porté le maillot « jaune et noir » durant au moins 10 saisons. Le nombre de matches joués entre aussi en considération, tout comme les résultats de l’équipe et les statistiques individuelles. Ce premier retrait de maillot intervient l’année du 50e anniversaire du HC Ajoie. Patrick Hauert parle d’une « forme de reconnaissance ». Pour lui, « c’est important que les jeunes qui arrivent au match puissent voir que d’anciens ont marqué l’histoire du club ». Fort de 22 saisons en « jaune et noir », de 1'040 matches joués, de trois titres remportés (Swiss League 2016 et 2021, Coupe de Suisse 2020) et d’une promotion en National League glanée, Jordane Hauert va donc ouvrir le cercle des légendes du HCA. /msc