Le FC Bassecourt s'offre le derby. Il a battu Courtételle 2-1 devant son public dimanche, un score acquis à la mi-temps grâce à des buts de Gerster (14e) et Batgi (44e) pour Bassecourt et Casano sur penalty (30e) pour Courtételle. En deuxième mi-temps, Bassecourt a tenu son os et même en poussant, Courtételle n'a pas trouvé le chemin de l'égalisation. Développement suit:/clo
Le FC Bassecourt gagne 2-1 face à Courtételle
Derby jurassien serré entre les deux équipes vadaises mais Bassecourt a tenu bon face à Courtételle ...
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