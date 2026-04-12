Le FC Bassecourt gagne 2-1 face à Courtételle

Derby jurassien serré entre les deux équipes vadaises mais Bassecourt a tenu bon face à Courtételle ...
Le FC Bassecourt gagne 2-1 face à Courtételle

Derby jurassien serré entre les deux équipes vadaises mais Bassecourt a tenu bon face à Courtételle.

Le FC Bassecourt a remporté un derby pluvieux contre le FC Courtételle ce dimanche aux Grands-Prés. (Photo : Cédric Prudat) Le FC Bassecourt a remporté un derby pluvieux contre le FC Courtételle ce dimanche aux Grands-Prés. (Photo : Cédric Prudat)

Le FC Bassecourt s'offre le derby. Il a battu Courtételle 2-1 devant son public dimanche, un score acquis à la mi-temps grâce à des buts de Gerster (14e) et Batgi (44e) pour Bassecourt et Casano sur penalty (30e) pour Courtételle. En deuxième mi-temps, Bassecourt a tenu son os et même en poussant, Courtételle n'a pas trouvé le chemin de l'égalisation. Développement suit:/clo


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Nashville s'impose et entretient l'espoir

Nashville s'impose et entretient l'espoir

Hockey    Actualisé le 12.04.2026 - 08:11

Play-off: Le « Z » et le GSHC n'ont plus le droit à l'erreur

Play-off: Le « Z » et le GSHC n'ont plus le droit à l'erreur

Hockey    Actualisé le 12.04.2026 - 04:04

Von Gunten nouveau directeur sportif de la fédération

Von Gunten nouveau directeur sportif de la fédération

Hockey    Actualisé le 11.04.2026 - 11:38

Adieux et au revoir au HC Ajoie

Adieux et au revoir au HC Ajoie

Hockey    Actualisé le 11.04.2026 - 12:56

Articles les plus lus

Fribourg se rapproche de la finale

Fribourg se rapproche de la finale

Hockey    Actualisé le 10.04.2026 - 22:35

Von Gunten nouveau directeur sportif de la fédération

Von Gunten nouveau directeur sportif de la fédération

Hockey    Actualisé le 11.04.2026 - 11:38

Adieux et au revoir au HC Ajoie

Adieux et au revoir au HC Ajoie

Hockey    Actualisé le 11.04.2026 - 12:56

Play-off: Le « Z » et le GSHC n'ont plus le droit à l'erreur

Play-off: Le « Z » et le GSHC n'ont plus le droit à l'erreur

Hockey    Actualisé le 12.04.2026 - 04:04

Davos a trois pucks de finale

Davos a trois pucks de finale

Hockey    Actualisé le 10.04.2026 - 22:19

Fribourg se rapproche de la finale

Fribourg se rapproche de la finale

Hockey    Actualisé le 10.04.2026 - 22:35

Von Gunten nouveau directeur sportif de la fédération

Von Gunten nouveau directeur sportif de la fédération

Hockey    Actualisé le 11.04.2026 - 11:38

Adieux et au revoir au HC Ajoie

Adieux et au revoir au HC Ajoie

Hockey    Actualisé le 11.04.2026 - 12:56

Nashville perd un match clé et Roman Josi

Nashville perd un match clé et Roman Josi

Hockey    Actualisé le 10.04.2026 - 08:25

Fin de carrière pour Steven Macquat

Fin de carrière pour Steven Macquat

Hockey    Actualisé le 10.04.2026 - 12:21

Davos a trois pucks de finale

Davos a trois pucks de finale

Hockey    Actualisé le 10.04.2026 - 22:19

Fribourg se rapproche de la finale

Fribourg se rapproche de la finale

Hockey    Actualisé le 10.04.2026 - 22:35