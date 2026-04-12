Le FC Bassecourt gagne 2-1 face à Courtételle

Le FC Bassecourt s'offre le derby. Il a battu Courtételle 2-1 devant son public dimanche, un score acquis à la mi-temps grâce à des buts de Gerster (14e) et Batgi (44e) pour Bassecourt et Casano sur penalty (30e) pour Courtételle. En deuxième mi-temps, Bassecourt a tenu son os et même en poussant, Courtételle n'a pas trouvé le chemin de l'égalisation. Développement suit:/clo