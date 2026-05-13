Félicien Dubois : « Dans le vestiaire, les Suisses parlent d’être champions du monde »





A la maison en évitant les déboires de 2009

Ce championnat se joue à Fribourg et Zurich, une première à domicile pour la Suisse depuis 2009 qui est synonyme de mauvais souvenir avec une élimination en phase de groupe. « Il faudra trouver le bon équilibre entre, profiter de l’engouement, et rester concentré sur le hockey, car il y a aura beaucoup de choses en dehors avec les amis, la famille, etc. », prévient Félicien Dubois. Objectif pour la Suisse ? « Les médailles ! Dans le vestiaire, ils parlent d’être champions du monde. En tous cas, je vois très bien l’équipe de Suisse dans le dernier carré ». Le top 4 pourrait être complété par le Canada, la Suède et la Finlande, selon l’ancien joueur. /mmi