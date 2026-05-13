Félicien Dubois : « Dans le vestiaire, les Suisses parlent d’être champions du monde »

L’ancien défenseur de l’équipe de Suisse présente les forces de la Suisse à deux jours du début ...
Félicien Dubois : « Dans le vestiaire, les Suisses parlent d’être champions du monde »

L’ancien défenseur de l’équipe de Suisse présente les forces de la Suisse à deux jours du début du championnat du monde de hockey sur glace qui se jouera à Zurich et Fribourg.

L'équipe de Suisse débute le championnat du monde face aux États-Unis ce vendredi. (Photo : KEYSTONE/Alessandro della Valle) L'équipe de Suisse débute le championnat du monde face aux États-Unis ce vendredi. (Photo : KEYSTONE/Alessandro della Valle)

La Suisse entame son championnat du monde à domicile dans deux jours, premier duel contre les États-Unis pour les hockeyeurs helvètes ce vendredi à 20h20. Qu’attendre de cette équipe vice-championne du monde ? L’ancien défenseur de la sélection Félicien Dubois était l’invité de « La Matinale » ce mercredi et évoque une préparation avec un « départ moyen et ensuite une nette progression ». L’éviction du sélectionneur Patrick Fischer, remplacé par Jan Cadieux, ne devrait pas trop peser : « J’ai l’impression que l’équipe s’est stabilisée, les gars sont concentrés sur le tournoi qui vient. Ce qui aide aussi, c’est que Jan Cadieux est un entraîneur compétent qui a facilement été accepté par le groupe », estime Félicien Dubois.

Entretien avec Félicien Dubois :

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A la maison en évitant les déboires de 2009

Ce championnat se joue à Fribourg et Zurich, une première à domicile pour la Suisse depuis 2009 qui est synonyme de mauvais souvenir avec une élimination en phase de groupe. « Il faudra trouver le bon équilibre entre, profiter de l’engouement, et rester concentré sur le hockey, car il y a aura beaucoup de choses en dehors avec les amis, la famille, etc. », prévient Félicien Dubois. Objectif pour la Suisse ? « Les médailles ! Dans le vestiaire, ils parlent d’être champions du monde. En tous cas, je vois très bien l’équipe de Suisse dans le dernier carré ». Le top 4 pourrait être complété par le Canada, la Suède et la Finlande, selon l’ancien joueur. /mmi


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