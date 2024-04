Valentin Nussbaumer : « Surtout là pour prendre de l’expérience, je n’ai pas vraiment de regrets »

« Je m’y attendais un peu. Je n’avais pas vraiment en tête de faire le mondial dès cette année, quand bien même je sors d’une bonne saison. J’étais là pour emmagasiner de l’expérience, pour montrer que je peux postuler. Ma foi, ça fait partie du business », lâche l’attaquant du HC Davos. Avec le club grison, il a quand même planté 24 buts et 19 passes décisives cette saison, faisant de lui le 6e meilleur artificier suisse de la saison régulière. Où s’est donc jouée la décision de ne pas le conserver au sein de la Nati ? « Les mots d’explication que j’ai eus portent sur mes deux derniers matches. Je sais que je n’ai pas été très bon contre la France, mais je pensais que j’avais été très bon contre la Slovaquie une semaine plus tôt. Derrière il y a quand même une grosse saison, j’ai fait de bons play-off... Mais je ne suis pas vraiment déçu, car j’ai donné tout ce que j’avais à donner », analyse l’ancien Biennois formé au HC Ajoie.





« A moi de prendre de l’expérience... »

Pas abattu, Valentin Nussbaumer sait aussi, à 23 ans seulement, que d’autres occasions se présenteront peut-être à l’avenir. « Je pense qu’il ne me manque pas énormément de choses... Je dois faire un bel été, confirmer une bonne saison, m’améliorer sur quelques points identifiés ». Et savoir performer sur les une ou deux chances à saisir en équipe nationale ? « Oui il faut être bon au bon moment, mais au final il y a eu les play-off avant où je pense avoir été assez bon... C’est aussi à moi de devenir un peu plus vieux (rires), de prendre de l’expérience, de connaître ce genre de moment pour qu’un jour le sélectionneur me voie dans ses plans », souffle le jeune attaquant jurassien. En attendant les Zurichois et Lausannois qui disputent la finale des play-off, le sélectionneur Patrick Fischer a appelé le gardien Reto Berra et l’attaquant Christoph Bertschy de Fribourg. Quatre joueurs de NHL intègreront aussi le groupe suisse la semaine prochaine : le gardien Akira Schmid, le défenseur Jonas Siegenthaler, les attaquants Nico Hischier et Philipp Kurashev. /jpi