Ville Peltonen : « Il y a beaucoup de potentiel à Ajoie »

Une mission après l’autre pour Ville Peltonen. Le futur entraîneur du HC Ajoie fait actuellement partie du staff de la Finlande au Championnat du monde de hockey sur glace. Les Nordiques ont gagné leurs deux premières rencontres dans le groupe A, celui de la Suisse. Ils défient les champions olympiques américains ce lundi après-midi. Ville Peltonen fait partie des trois assistants de l’entraîneur principal Antti Pennanen.

La semaine passée, le coach de 53 ans a été officialisé à la tête de l’équipe jurassienne de National League. Il reprendra donc les rênes de la formation ajoulote avec l’ambition de la faire décoller de la dernière place du classement. C’est un monument du hockey finlandais qui va débarquer dans le Jura. Lorsqu'il était joueur, Ville Peltonen a décroché quatre médailles olympiques (une en argent, trois en bronze) et huit breloques mondiales, dont l’or en 1995. Il a aussi disputé près de 400 matches de NHL, avant de porter Jokerit vers le titre en Finlande, Lugano vers le sacre en Suisse, puis encore HIFK vers le titre en Finlande. En tant qu’entraîneur, l’ancien attaquant a d’abord œuvré en tant qu’assistant, notamment à Berne, avant de vivre sa première en tant que coach principal lors de la saison 2018-2019 à Lausanne. La saison passée, après avoir pris la place de Yorick Treille, il a emmené Genève en demi-finale des play-off de National League. Ville Peltonen dispose aussi d’expériences internationales, lui qui est donc actuellement dans le staff finlandais au Championnat du monde après avoir été entraîneur assistant de l’Allemagne et de la Lettonie.