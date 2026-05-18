Ville Peltonen : « Il y a beaucoup de potentiel à Ajoie »

Une mission après l’autre pour Ville Peltonen. Le futur entraîneur du HC Ajoie fait actuellement partie du staff de la Finlande au Championnat du monde de hockey sur glace. Les Nordiques ont gagné leurs deux premières rencontres dans le groupe A, celui de la Suisse. Ils défient les champions olympiques américains ce lundi après-midi. Ville Peltonen fait partie des trois assistants de l’entraîneur principal Antti Pennanen.
La semaine passée, le coach de 53 ans a été officialisé à la tête de l’équipe jurassienne de National League. Il reprendra donc les rênes de la formation ajoulote avec l’ambition de la faire décoller de la dernière place du classement. C’est un monument du hockey finlandais qui va débarquer dans le Jura. Lorsqu'il était joueur, Ville Peltonen a décroché quatre médailles olympiques (une en argent, trois en bronze) et huit breloques mondiales, dont l’or en 1995. Il a aussi disputé près de 400 matches de NHL, avant de porter Jokerit vers le titre en Finlande, Lugano vers le sacre en Suisse, puis encore HIFK vers le titre en Finlande. En tant qu’entraîneur, l’ancien attaquant a d’abord œuvré en tant qu’assistant, notamment à Berne, avant de vivre sa première en tant que coach principal lors de la saison 2018-2019 à Lausanne. La saison passée, après avoir pris la place de Yorick Treille, il a emmené Genève en demi-finale des play-off de National League. Ville Peltonen dispose aussi d’expériences internationales, lui qui est donc actuellement dans le staff finlandais au Championnat du monde après avoir été entraîneur assistant de l’Allemagne et de la Lettonie.
Ville Peltonen : « En tant qu’entraîneur, on veut avant tout aider. »
Prêt(s) au changement
Ville Peltonen est bien conscient du défi qui l’attend à Porrentruy. Mais il est très motivé et « excité » à l’idée de le relever : « En tant qu’entraîneur, on veut avant tout aider et permettre à des équipes de progresser. Il y a beaucoup de potentiel à Ajoie. Il y a aussi un public et toute une région qui sont prêts pour que les choses changent. J’essaierai d’apporter des éléments qui satisferont les joueurs, mais il y a aussi des acquis qu’il faudra garder. Il s’agira avant tout de bien analyser les choses, de conserver ce qui fonctionne et d’adapter le reste », affirme-t-il. Le technicien finlandais sait aussi pertinemment qu’il ne pourra pas agir via un coup de baguette magique et veut s’appuyer sur de vraies valeurs : « Quel que soit l’environnement dans lequel vous vous intégrez, ce sont les personnes et les contacts que vous parvenez à tisser qui rendent les choses possibles. Je sais ce qu’on doit entreprendre à Ajoie pour améliorer la situation », dit-il encore. Ville Peltonen connaît bien certains joueurs qu’il a déjà côtoyés par le passé. Or, il ne veut pas faire de différence entre ses compatriotes et le reste du vestiaire : « Je sais, bien sûr, qu’il y a plusieurs joueurs finlandais dans le contingent, mais je ne m’arrête pas aux passeports. Je connais déjà certains joueurs, d’autres pas encore, mais je me réjouis de tous les rencontrer », ajoute-t-il avant de préciser que sa priorité actuelle demeure le Championnat du monde dans lequel il est engagé avec la Finlande. /mle