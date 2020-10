1re manche: Bassino en tête, Suissesses en embuscade

Marta Bassino a frappé fort dans la 1re manche du géant de Sölden.

L'Italienne a laissé sa dauphine et compatriote Federica Brignone à 0''58, la 3e Mina Fuerst Holtmann concédant 0''92. Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami et Wendy Holdener sont respectivement 4e, 6e et 7e.

Michelle Gisin, dont le meilleur résultat dans la discipline en Coupe du monde est justement un 4e rang (Killington 2019), a terminé à 1''18 de Marta Bassino. L'Obwaldienne a réalisé le même chrono que la Néo-Zélandaise Alice Robinson, victorieuse l'an dernier sur le glacier autrichien.

Toujours à l'aise sur le Rettenbach où elle s'est imposée deux fois (2013, 2016), Lara Gut-Behrami pointe à 0''21 de sa compatriote. Partie avec le dossard 1, Wendy Holdener suit pour sa part à 0''33. Victime d'une fracture de la tête du péroné droit début septembre, la Schwytzoise a signé une performance encourageante, elle qui a repris l'entraînement sur les skis cette semaine seulement.

Priska Nufer (20e à 3''32) et Andrea Ellenberger (25e à 3''64) ont elles aussi décroché leur qualification pour la 2e manche. La 'revenante' Camille Rast (21 ans), dont le dernier départ en Coupe du monde remontait à mars 2019, a en revanche échoué à la 33e place, à 0''35 du top 30. Corinne Suter a pour sa part terminé 34e.

/ATS