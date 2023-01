1re manche: Shiffrin en démonstration, Gisin 10e

Mikaela Shiffrin est idéalement placée pour fêter son 86e succès en Coupe du monde et égaler ainsi le record d'Ingemar Stenmark dès dimanche.

L'Américaine a réalisé une démonstration dans la première manche du second slalom de Spindleruv Mlyn, dans laquelle Michelle Gisin et Camille Rast ont respectivement signé les 10e et 11e temps.

Victorieuse la veille avec une marge de 0''60 sur sa dauphine Lena Dürr, Mikaela Shiffrin devance l'Allemande (2e) de 0''67 à l'issue de la manche initiale. Troisième, la Croate Zrinka Ljutic accuse 0''85 de retard, alors que la Suédoise Anna Swenn Larsson (4e) pointe déjà à 1''03 de la skieuse du Colorado.

Michelle Gisin et Camille Rast ont pour leur part perdu respectivement 1''89 et 1'85 sur la meilleure slalomeuse de l'histoire. L'Obwaldienne a les moyens de décrocher son premier top 10 de l'hiver dans une discipline technique, alors que la Valaisanne espère confirmer sa 6e place obtenue début janvier à Zagreb.

Meillard 14e

En quête d'un résultat probant, Mélanie Meillard a quant à elle réalisé un remarquable 14e chrono, à 2''16 de Mikaela Shiffrin. Aline Danioth (23e après le passage de 38 concurrentes, à 2''62) et Elena Stoffel (25e à 2''72) devraient elles aussi obtenir leur ticket pour la deuxième manche (dès 12h15).

Wendy Holdener, qui avait signé samedi son quatrième podium de l'hiver (3e), est quant à elle partie à la faute à quelques portes de l'arrivée après avoir pris tous les risques. La Schwytzoise laisse ainsi le champ libre à Mikaela Shiffrin, qui devrait aussi s'assurer dès dimanche un septième Globe de slalom.

/ATS