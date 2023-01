1re manche du slalom: Meillard 2e, Braathen en tête

Loïc Meillard a confirmé l'excellente de sa forme dimanche à Adelboden. Troisième du géant samedi, le skieur d'Hérémence a signé le 2e temps de la première manche du slalom derrière Lucas Braathen.

Troisième en slalom à Val d'Isère en décembre, Loïc Meillard a concédé 0''52 à un impressionnant Lucas Braathen, sans avoir pris de gros risques. Auteur du 3e chrono sur ce premier parcours, l'Allemand Linus Strasser pointe à 0''60 du Norvégien, alors que le 4e Manuel Feller a lâché 0''82.

Les espoirs de podium helvétique reposent vraisemblablement sur les épaules du seul Loïc Meillard, qui est en quête d'un deuxième succès en Coupe du monde (après le géant parallèle de Chamonix en 2020). Troisième du classement de la spécialité, Daniel Yule a lâché 1''46 pour se retrouver 9e.

Dixième à 1''63, Ramon Zenhäusern a en revanche réalisé un excellent parcours avec son dossard 23. Marc Rochat, 7e à Garmisch mercredi, est pour sa part 14e à 2''06 de Lucas Braathen. Luca Aerni (23e) et Tanguy Nef (24e) ont également décroché leur ticket pour la manche finale programmée à 13h30.

Cette première manche a fait des dégâts. Porteur du dossard no 1 et impressionnant vainqueur à Garmisch, Henrik Kristoffersen a commis une grosse faute. Il est reparti, mais a concédé au final 4''12 et ne sera pas de la partie en deuxième manche. Deuxième à s'élancer et 3e à Garmisch, Clément Noël a quant à lui été éliminé.

/ATS