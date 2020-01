Un premier podium pour Joana Haehlen en Coupe du monde. La skieuse bernoise de 28 ans a pris vendredi matin la 3e place de la descente de Bansko. L’Américain Mikaela Shiffrin s’est imposée avec 23 centièmes d’avance sur la Suissesse et 18 centièmes sur l’Italienne Federica Brignone. La descente bulgare remplaçait celle annulée à Val d'Isère.

Joana Haehlen avait jusqu'ici comme meilleur résultat une 4e place lors de la descente de Crans-Montana en 2019. Elle avait réalisé jeudi le meilleur temps lors de l'unique entraînement.

Insatiable, Mikaela Shiffrin (24 ans) a conquis le 65e succès de sa carrière en Coupe du monde. L'Américaine, spécialiste des disciplines techniques, s'est imposée pour la deuxième fois en descente après sa victoire à Lake Louise en 2017. Une seconde descente se déroulera au même endroit samedi matin.





Les autres Suissesses à la peine



Leader du classement de la discipline, Corinne Suter a commis une grosse faute qui l'a privée sans doute d'une place dans le top 5. Elle a terminé treizième à 2''15'. Autres Suissesses en lice, Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami, Jasmine Flury et Priska Nufer ont toutes connu l'élimination sur une piste difficile qui a aussi piégé la championne olympique italienne Sofia Goggia. Cela a permis à l'Italienne Marta Bassino et à la Slovaque Petra Vlhova de se classer respectivement cinquième et sixième. /ATS-mmi