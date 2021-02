De Moutier à la tête de la FIS

Dès lundi, Philippe Gueisbuhler sera en Italie pour vivre de l’intérieur les championnats du monde de ski alpin à Cortina d’Ampezzo. La quinzaine est particulièrement importante pour la FIS, même en l’absence de public. « L’engouement et les encouragements du public manquent, reconnaît le nouveau directeur. On se réjouit de revenir à une situation plus normale pour pouvoir offrir la totalité du show ». L’homme de 38 ans en profitera pour rencontrer ses nouveaux collègues. « Une bonne partie de l’équipe est sur le circuit tout au long de l’année. Ces personnes ne sont pas dans les bureaux », dit-il. Philippe Gueisbuhler devra également assumer quelques fonctions officielles, notamment au sein des comités d’urgence chargés d’annuler ou reporter des épreuves. /msc