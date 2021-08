« La neige et les montagnes, c’est là où je m’épanouis »

Un nouveau défi pour Stéphane Cattin. L’habitant de Renan, Jurassien d’origine, a pris les rênes de Swiss Snowsports il y a un mois. L’association faîtière des écoles suisses de ski est aussi garante de la formation des professeurs des sports de neige. Stéphane Cattin, ex-chef alpin chez Swiss Ski, fait donc son retour sur la neige après une expérience de plus d’une année dans le secteur des assurances.





Ses missions

« Travailler avec les écoles de ski qui ont un peu plus de peine selon les saisons, l’enneigement, trouver des alternatives, développer des produits du futur » : voilà quelques-unes des missions de Stéphane Cattin. « On est de plus en plus confronté à des hivers à problèmes », explique-t-il. « Certaines stations offrent des possibilités en VTT durant l’hiver », raconte celui qui visera surtout le jeune public. « Amener de plus en plus les enfants sur la neige, à commencer par les villes où on a oublié de faire du sport et de bouger » fera aussi partie des tâches prioritaires de Stéphane Cattin. /mmi