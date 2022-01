Didier Cuche : c'était il y a dix ans !

Cela fait exactement dix ans, jour pour jour… La première des deux descentes de Kitzbühel est programmée ce vendredi 21 janvier sur la Streif. Et dix ans plus tôt très exactement – soit le 21 janvier 2012 – Didier Cuche avait fêté son cinquième succès sur la plus mythique et terrible épreuve inscrite au calendrier du Cirque blanc. Le skieur des Bugnenets détient toujours le record de victoires sur la Streif. Didier Cuche a souvent frôlé la limite du possible à Kitzbühel. Aujourd’hui encore, il se demande s’il serait imaginable de pousser la machine plus loin, conscient aussi d’avoir vécu ses plus belles heures dans la station autrichienne.