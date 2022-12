Marco Odermatt s'impose dans la douleur à Alta Badia

Phénoménal lors de la 1re manche, Marco Odermatt a finalement remporté le deuxième géant Coupe du monde d'Alta Badia dans la douleur. Il n'a devancé le Norvégien Henrik Kristoffersen que de 0''20.

Le Nidwaldien avait réussi une première manche hors du commun. Il avait relégué tous ses adversaires à plus d'une seconde à l'exception de Kristoffersen à 0''60. Parti en dernier là où vingt-neuf coureurs avaient déjà passé, Odermatt a connu beaucoup plus de difficultés sur le deuxième parcours. Son style si fluide lors de son premier passage avait laissé la place à une certaine abnégation, qu'on a peu l'habitude de voir sous les skis du champion olympique.

A la volonté, Odermatt est quand même allé cueillir son quinzième succès en Coupe du monde et son treizième (!) podium consécutif dans le géant en Coupe du monde et JO inclus. Il s'était déjà imposé l'an dernier dans un des deux géants disputés sur la piste Gran Risa. Il a également remporté son troisième géant en quatre courses cette saison. Le Nidwaldien s'envole bien sûr en tête du classement général et de la discipline en Coupe du monde.

Loïc Meillard a pris la quatrième place à 1'32'' du vainqueur. Il a perdu un rang en rapport à sa 3e place de la première manche. Il a été doublé par le Slovène Zan Kranjec. Il s'agit toutefois du meilleur résultat de la saison du skieur d'Hérémence, qui a, pour une fois, moins bien fini le parcours que lors de ses trois premières manches sur la piste des Dolomites.

Neuvième la veille, le Valaisan Justin Murisier a connu l'élimination après avoir commis une faute sur le ski intérieur. Il avait pris la 11e place de la première manche.

/ATS