Nouvelle démonstration d'Odermatt à Cortina

Marco Odermatt a signé le doublé à Cortina d'Ampezzo. Impressionnant samedi, il a réussi une nouvelle démonstration dimanche dans le deuxième super-G organisé dans la station des Dolomites.

Le Nidwaldie de 25 ans a cueilli son 19e succès en Coupe du monde en devançant de 0''76 Dominik Paris (2e) et de 1''03 Daniel Hemetsberger (3e).

Touché à un genou à Kitzbühel et forfait pour le géant de Schladming mercredi, Marco Odermatt a marqué les esprits pour son retour aux affaires, tentant des trajectoires que ses adversaires n'ont même pas osé envisager. Il en est déjà à huit victoires cette saison, soit une de plus que durant l'intégralité de l'exercice 2021/22.

Le Nidwaldien a par ailleurs vu son grand rival Aleksander Aamodt Kilde (2e la veille) connaître l'élimination dimanche. Il reprend ainsi le large tant au général, où sa marge sur le Norvégien est désormais de 313 unités, qu'au classement de la discipline, où il possède 148 points d'avance avec encore deux super-G au programme.

Le champion olympique 2022 de géant abordera donc les Mondiaux de Courchevel/Méribel (6-19 février) avec le plein de confiance, et sans la moindre appréhension concernant son genou gauche endolori. Il fera figure de favori tant en super-G qu'en géant, et devrait être l'adversaire no 1 d'Aleksander Aamodt Kilde en descente.

Murisier 7e

Comme la veille, Justin Murisier a obtenu le deuxième meilleur résultat helvétique. Le Bagnard, repoussé au 11e rang samedi après que l'apparition du soleil avait avantagé des dossards plus élevés, a manqué le podium pour 0''18 seulement. Il a ainsi décroché son troisième top 10 de l'hiver.

Week-end à oublier en revanche pour Loïc Meillard. Le vainqueur du géant nocturne de Schladming a pris tous les risques samedi comme dimanche. Sans succès puisqu'il a connu à deux reprises l'élimination après avoir à chaque fois réalisé de bons chronos intermédiaires.

