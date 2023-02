Jasmine Flury en or en descente, Corinne Suter en bronze

Incroyable Jasmine Flury! La Grisonne a remporté l'or de la descente des Mondiaux de Méribel, alors que la tenante du titre Corinne Suter a récupéré le bronze.

Pointée du doigt après les quatre premières courses, l'équipe de Suisse a relevé la tête avec la manière. Mais ce n'est pas celle que l'on attendait qui s'est parée d'or.

Trente ans après Urs Lehmann et son improbable succès à Morioka, c'est donc la Grisonne qui a su s'imposer au nez et à la barbe des favorites. Partie avec le dossard numéro 2, Flury a su profiter des conditions de course en réussissant la course de sa vie. Montée une seule fois sur le podium en descente l'an dernier à Garmisch, Flury ne comptait qu'une victoire en Coupe du monde. C'était en Super-G à St-Moritz en 2017.

La journée helvétique est encore plus belle avec la troisième place de Corinne Suter (à 0''12). Tenante du titre, la championne olympique a donné le maximum compte tenu des circonstances et de sa commotion subie il y a trois semaines à Cortina. Meilleure qu'aux entraînements, en bête de course qu'elle est, la Schwytzoise s'est battue jusqu'au bout pour obtenir le bronze. Il s'agit de sa cinquième médaille mondiale, la troisième de suite dans la discipline après l'argent en 2019 et l'or en 2021. C'est l'Autrichienne Nina Ortlieb qui s'est glissée entre les deux Suissesses, à 0''04 de Flury.

Lara Gut-Behrami avait les armes pour se mêler à la lutte pour l'or, mais la Tessinoise, à l'instar d'autres favorites, n'a pas pu se battre à armes égales. Elle a fini 9e. Le jour de ses 31 ans, Priska Nufer a pris la 11e place. Dernière Suissesse en lice, Joana Hählen a terminé 17e.

Grandissime favorite, Sofia Goggia a manqué sa course. Comme d'habitude aux Championnats du monde, serait-on tenté d'écrire. La Bergamasque a enfourché une porte sur la fin de parcours. Mais même sans cette erreur, la meilleure descendeuse du monde n'aurait sans doute pas réussi à prendre la tête.

