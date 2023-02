Marco Odermatt écrase la concurrence sur la descente des Mondiaux

Marco Odermatt est champion du monde en descente! A Courchevel, le Nidwaldien de 25 ans a devancé de 0''48 Aleksander Aamodt Kilde et de 0''89 le Canadien Cameron Alexander.

Le roi de la descente s'appelle Marco Odermatt. Le meilleur skieur du monde a produit une manche exceptionnelle pour rappeler à tous ceux qui pouvaient en douter qu'il demeure le patron sur les lattes.

Après la déception de sa 4e place en Super-G, le Nidwaldien avait prévenu qu'il irait chercher une première médaille mondiale et il a tenu parole. Brillantissime du haut en bas, le leader de la Coupe du monde s'est offert une manche quasi parfaite. Capable de tirer des courbes folles en engageant son ski comme personne, le champion olympique de géant a écrasé la course pour devenir le 12e Suisse sacré champion du monde.

'Odi' rejoint notamment des athlètes comme Bernhard Russi, Pirmin Zurbriggen, Peter Müller, Franz Heinzer, Patrick Küng et Beat Feuz, qui a pris sa retraite après Kitzbühel. Après des débuts en deçà des attentes, Swiss-Ski peut jubiler au terme de ce premier week-end de compétition. C'est la première fois depuis 1987 que la Suisse empoche les deux titres mondiaux en descente, mais on se souviendra que l'an dernier Corinne Suter et Beat Feuz avaient enlevé les deux titres olympiques.

Et dire que le Nidwaldien n'a encore jamais connu les joies d'une victoire dans cette discipline en Coupe du monde! Pratiquement toujours battu par Aleksander Aamodt Kilde, Odermatt a choisi le meilleur jour pour prendre sa revanche et corriger cette anomalie. Derrière le Federer des lattes, on retrouve justement le Norvégien. Après avoir manqué l'or pour un centième en Super-G, 'AAK' a cette fois dû reconnaître sa défaite face à un extraterrestre qui l'a devancé de 0''48. Le Canadien Cameron Alexander complète le podium à 0''89.

Justin Murisier et Niels Hintermann n'ont pas démérité, mais il a manqué un petit quelque chose aux deux Helvètes. Ils terminent 12es ex aequo à 1''23. Le podium n'est finalement qu'à 0''34. Pour sa première apparition aux Championnats du monde, Alexis Monney, le 4e Suisse, s'est classé 18e provisoire à 1''75.

/ATS