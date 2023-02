Lina Meyer et Kai Odot récidivent en géant

Lina Meyer et Kai Odot ont encore imposé leur loi samedi dernier à Anzère à l’occasion de la deuxième partie des championnats jurassiens de ski alpin. Déjà titrés en slalom fin janvier, la skieuse du SC Biel/Bienne et le licencié du SC Chasseral Dombresson ont cette fois décroché en catégorie U16 le titre régional en géant. Les deux régionaux s’imposent par conséquent logiquement au combiné alpin.







Pierre Stiemsbert réalise un nouveau grand chelem chez les adultes

Chez les adultes, le Chaux-de-Fonnier Pierre Stiemsbert a réussi à reconquérir cette saison les trois titres jurassiens après trois grands chelems déjà réussis en 2017, 2019 et 2020. Il a devancé en géant Yann Theurillat du SC St-Imier et Maé Höllmüller du SC Romand Bienne. Isaline Lachat du SC Chasseral Dombresson a pris le titre régional dames en géant après avoir terminé à la deuxième place en slalom le mois dernier. Elle a devancé ses coéquipières en club Maelle Clark et Elea Weibel pour s’imposer devant cette dernière au combiné alpin. /comm-jpi