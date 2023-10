Un 38e succès pour Lara Gut-Behrami

Lara Gut-Behrami a lancé à la perfection sa saison en remportant le géant de Sölden.

Quatrième après le premier parcours, la Tessinoise a cueilli samedi son 38e succès en Coupe du monde. Deuxième meilleure Suissesse, Mélanie Meillard a terminé 17e.

Auteure d'une faute sur le bas du mur en première manche, Lara Gut-Behrami a lâché les chevaux sur le second tracé, signant le meilleur temps. La championne du monde 2021 de la discipline a devancé d'un souffle (0''02) sa dauphine Federica Brignone, qui la devançait de 0''73 après la première manche.

Ce succès est le sixième 'seulement' pour la Tessinoise de 32 ans en Coupe du monde de géant. La piste du glacier de Rettenbach lui convient d'ailleurs particulièrement puisqu'elle s'y est imposée pour la troisième fois après 2013 et 2016. Elle fête en outre son 75e podium en Coupe du monde.

Deux ans et demi de disette

Mélanie Meillard, qui n'avait pas été alignée à Sölden depuis 2017, a quant à elle décroché une encourageante 17e place, à 3''00 de la gagnante. Elle n'avait pas marqué le moindre point en géant depuis le mois de mars 2021 et un 25e rang obtenu à Jasna en Slovaquie. Son dernier top 20 remontait à janvier 2021.

La petite soeur de Loïc a gagné 12 places dans la seconde manche, dont elle a signé le 5e chrono. A l'inverse, Michelle Gisin et Camille Rast ont respectivement reculé du 10e au 19e rang et du 21e au 29e rang. Les deux autres Suisses classées dans le top 30, Simone Wild (20e) et Wendy Holdener (22e), n'ont pas non plus brillé sur le second tracé.

/ATS